Positivo il test del Fiorenzuola contro il Parma under 19

Nell’allenamento congiunto con l’Under 19 del Parma Calcio, dove si rivedono sugli spalti del Velodromo Pavesi alcuni spettatori contingentati seguendo scrupolosamente il protocollo anti Covid-19, il Fioenzuola continua la sua marcia di avvicinamento al Campionato di Serie D 2020/2021 in partenza domenica 27 settembre 2020.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Bassoli, che supera Ghidetti sul primo palo dopo aver eluso l’intervento di Romeo. Il Fiorenzuola inizia a macinare gioco, con formazioni inedite che mischiano nuovi acquisti, giocatori aggregati in ritiro e la base della squadra dello scorso anno. All’11 bella azione tra Bruschi e Stronati, Perseu viene rimpallato in area ed Oneto con il tap in batte Rinaldi. Nella ripresa i rossoneri vanno in vantaggio al 52′ con il giovane Bertè (2002 prodotto del vivaio rossonero), che da appena dentro l’area riesce ad indovinare una bella conclusione in torsione che trova l’incrocio dei pali. 2-1. Un minuto dopo Chaka Traorè si guadagna un calcio di rigore per fallo di Marmiroli, trasformandolo nonostante Ghezzi indovini l’angolo giusto della conclusione dagli 11 metri. 2-2.

Neanche il tempo di rimettere il pallone a centrocampo e Vita riporta il Fiorenzuola in vantaggio con una cavalcata solitaria sulla fascia sinistra. 3-2 Su un errore in costruzione da parte del Fiorenzuola il Parma rimette il punteggio in parità al 62′, con Lopes Silva che di mancino supera Ghezzi da appena dentro l’area. Al 78′ Messori indovina dai 25 metri una bella parabola che sorprende Turk. E’ 4-3 per il Fiorenzuola, che tornerà al lavoro da lunedì pomeriggio per continuare la propria preparazione.

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Parma Calcio Under 19 4-3

U.S. Fiorenzuola: Ghidetti (46’ Ghezzi); Romeo (46’ Parenti); Carrara (46’ Guglieri); Colleoni (46’ Zaccariello); Cavalli (46’ Marmiroli); Facchini; Saia (46’ Tognoni); Perseu (70’ Messori); Oneto (46’ Bertè); Stronati (46’ Hathaway); Bruschi (46’ Vita). All. Tabbiani

Parma Calcio: Rinaldi; Lasagni; Vaglica; Casarini; Ferrari; Farucci; Bassoli; Schifano; Stefancin; Luscietti; Bocchialini. All. Veronese. Subentrati: Turk; Vona; Agostinelli; Aissaui; Traorè; Lopes Silva; Ghisoni; Ruggeri.

Reti: 4’ Bassoli (P); 22’ Oneto (F); 52’ Bertè (F); 54’ rig. Traorè (P); 55’ Vita (F); 63’ Lopes Silva (P); 78’ Messori (F)