Torna il posto di polizia al Pronto Soccorso di Piacenza

Ritorna il posto di polizia nel pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

A spiegare il perchè della riattivazione del servizio, il questore di Piacenza Filippo Guglielmino insieme al direttore generale Ausl Luca Baldino. “Questo posto avrà valore di screening per tutte quelle situazioni che possono costituire reato e vengono refertate in una realtà complessa come quella del pronto soccorso” – ha affermato Guglielmino -. In tutte le città di queste dimensioni è attiva una postazione di polizia, noi l’abbiamo semplicemente riattivata avendo la disponibilità di una persona qualificata, un ufficiale di polizia giudiziaria, dotata di una sensibilità particolare per questo contesto”.

“L’orario sarà diurno, dalle 8 alle 14 – ha specificato il questore -, fermo restando che tutti i servizi di emergenza, ad esempio 113 o ufficio denunce della questura, rimangono inalterati”.