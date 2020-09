Punta una pistola contro un uomo in piena notte: denunciato 27enne

Punta una pistola contro un uomo in piena notte: denunciato 27 enne.

I fatti risalgono al 15 settembre: secondo quanto riportato dai carabinieri, verso l’1:30 circa un’automobilista ha contattato il 112 riferendo di essere stato avvicinato, nel centro a Borgonovo, da un uomo a piedi, barcollante e con il volto sporco di sangue, che senza alcun motivo gli aveva puntato contro una pistola, facendolo fuggire di corsa.

Sul posto, per le prime verifiche del caso, è stato immediatamente inviato l’equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Piacenza. I militari non hanno trovato l’uomo segnalato dall’automobilista, al quale sono però risaliti nelle ore successive grazie anche alle immagini registrate delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’accaduto: si tratta di un 27enne, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per stupefacenti e porto abusivo di armi.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato effettivamente trovato in possesso di una pistola a salve tipo revolver con 39 colpi a salve, un coltello e uno spray al peperoncino. Armi e munizioni rinvenute sono state subito sottoposte a sequestro e il 27enne denunciato: dovrà rispondere di porto di armi o oggetti atti ad offendere.