Quattro eventi dedicati alle bici a Piacenza, il 17 si disputa il “Giretto d’Italia”

Quattro eventi a Piacenza dedicati alle biciclette e alla mobilità sostenibile. Li organizza, tra gli altri, l’associazione Fiab Amo la Bici.

Giovedì 17 settembre: Giretto d’Italia – Anche quest’anno si terrà il “conteggio” delle biciclette che dalle 7,30 alle 9,30 entreranno nel centro città. L’iniziativa di Legambiente coinvolge Comune, AUSL, alcune associazioni e gli studenti del Respighi. Negli ultimi 3 anni Piacenza si è classificata al primo posto in Italia come numero di accessi.

Venerdì 18 settembre: serata in S. Ilario per la Settimana Europea della Mobilità -Dialogo con il ciclista sportivo Giancarlo Perini decano del Tour de France, dalle ore 21.

Sabato 19 settembre: aperitivo con Campagna Amica di Coldiretti -Anche la Coldiretti si è attivata per sostenere l’utilizzo della bicicletta per fare la spesa e non solo. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, l’organizzazione Campagna Amica aspetta i Soci di Amolabici per un aperitivo preparato con i loro prodotti presso il negozio di via Colombo, dalla tarda mattinata. L’iniziativa è stata intrapresa per avviare una collaborazione con Campagna Amica, che per sua natura è sensibile ai temi ambientali.

Domenica 20 settembre: uscita a Cella di Noceto (Pr) -Dulcis in fundo….l’uscita in provincia di Parma, un itinerario piacevole e accessibile a tutti.

SCHEDA USCITA DEL 20 SETTEMBRE