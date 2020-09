Ragazzo aggredito e insultato in centro da 3 coetanei

Alle prime luci dell’alba di giovedì 17 settembre, un ragazzo ventenne sarebbe stato coinvolto in una colluttazione in centro.

Il giovane, dopo aver frequentato un locale nel centro storico, avrebbe incrociato altre tre persone, che presumibilmente conosceva, nei pressi di Piazza Duomo a Piacenza: qui sarebbe nata una discussione accesa, poi sfociata in una colluttazione per futili motivi.

Il giovane sarebbe poi riuscito a sfuggire agli aggressori e a correre verso il Dolmen, nei pressi dello Stradone Farnese all’incrocio con via Venturini. A questo punto il ragazzo ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118; i sanitari avrebbero medicato il ragazzo e richiesto l’intervento degli agenti delle volanti. Il ragazzo è stato trasportato in Pronto Soccorso, dal quale poco dopo si sarebbe allontanato spontaneamente. Le indagini proseguono per risalire ai presunti responsabili.