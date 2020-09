Referendum, sabato a Piacenza banchetti del Comitato per il No al “taglio” del Parlamento

In vista del referendum del 20/21 settembre il Comitato per il No al “taglio” del Parlamento allestisce alcuni banchetti a Piacenza.

Nella giornata di sabato 12 settembre saranno in Via Chiapponi, angolo via XX Settembre, dalle 9 alle 13; sotto i portici Inps dalle 9 alle 13 e sul Pubblico Passeggio (lato Liceo Respighi) dalle 16 alle 19.