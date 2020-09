Riapre il circolo Auser San Colombano a Bobbio, concerto di Marilena Massarini

Domenica 6 settembre a Bobbio, in occasione della grande riapertura del circolo AUSER San Colombano si terrà uno spettacolo musicale intitolato “Musica al parco” con Marilena Massarini che, accompagnata dall’Orchestra Marino Castelli, condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso vari ambiti linguistici, partendo dal dialetto piacentino, per arrivare all’italiano, per poi interpretare brani in inglese e spagnolo.

“Sono molto felice di esibirmi per l’Auser – afferma con la consueta verve Marilena – un’associazione vivace, con una forte identità e capace di valorizzare i tanti volontari che si adoperano per il benessere collettivo e per chi ha più bisogno, senza mai dimenticare la musica ed il divertimento”.

L’Auser, infatti, è un’associazione di volontariato e di promozione sociale tesa a valorizzare gli anziani che si rendono utili per il prossimo in vari ambiti della società. La festa di riapertura avrà inizio dalle ore 17 alle ore 22 presso il circolo Auser San Colombano in via Garibaldi a Bobbio, in caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 13 settembre.