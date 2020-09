Riapre la scuola di musica del Coro Farnesiano: al via i corsi di propedeutica musicale   

A partire dal 5 ottobre prossimo, la Scuola di Musica del Coro Farnesiano di Piacenza sarà di nuovo aperta per i corsi di propedeutica musicale rivolta ai bambini, secondo le norme previste dalla legge e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-covid.

La riapertura avviene dopo le procedure di sanificazione dovute, la stesura di uno specifico protocollo di sicurezza e una sessione informativa con tutti i docenti per la corretta applicazione delle norme. Si inizierà, come detto, lunedì 5 ottobre con il corso per i nati nell’anno 2014 o comunque per bambini che nell’anno scolastico 2020/21 frequenteranno la prima classe della Scuola Elementare: la finalità del corso, ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 18, è quella di portare i bambini alla padronanza degli elementi fondamentali del linguaggio musicale attraverso il gioco, attività motorie, mentali, grafiche e vocali.

Giovedì 15 ottobre partirà invece il corso (ogni giovedì dalle 16 alle 16.45) per bambini di 5 anni che nell’anno scolastico 2020/21 frequentano l’ultimo anno della Scuola Materna, che intende offrire un’esperienza musicale maturata attraverso attività psicomotorie e ludiche.

La scuola del Coro Farnesiano è “Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 9804 del 11.06.2020 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 e successive modificazioni.” Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede del Coro Polifonico Farnesiano (Via Stradella, 43 – Piacenza). Per ulteriori informazioni, potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica: info@corofarnesiano.it,

oppure telefonare a: 339-2238771/0523-338236 e visitare il sito www.corofarnesiano.it.