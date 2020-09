Riapre sabato con la nuova gestione il Polisportivo “Franzanti”

RIAPRE IL CENTRO POLISPORTIVO “FRANZANTI” – La nota stampa

Sabato 19 settembre riapre al pubblico ed alle Società sportive concessionarie la piscina coperta del Polisportivo “Franzanti” di Largo Anguissola, dopo il passaggio di consegne del centro alla società Activa. “Riconsegniamo l’impianto ai Piacentini dopo una chiusura di soli 15 giorni” – dice il Presidente Nicola Vitali – , “una corsa contro il tempo per ritornare a fare sport in completa sicurezza”. Il complesso sportivo è stato infatti già parzialmente riaperto da lunedì 14 settembre per l’attività di tennis e calcetto, e per consentire la ripresa degli allenamenti delle atlete di ginnastica artistica e del Bakery Basket, e con l’apertura della vasca di sabato si appresta ad entrare in funzione a pieno regime.

Oltre all’apertura della vasca al pubblico ed alle società concessionarie, a breve partiranno la scuola nuoto, i corsi in acqua, i corsi fitness e la scuola tennis (in collaborazione con l’ASD Piacenza Tennis). Grazie ad un accordo siglato tra Activa e Futura con la supervisione dell’Amministrazione Comunale, a chi vantava crediti per attività corsuali pagate ma non godute nel corso del 2020 “causa covid” verrà emesso un voucher di pari valore da spendere presso la struttura, in tutte le attività organizzate direttamente dal nuovo gestore ; “Un accordo del quale sono molto orgoglioso – commenta Vitali – , non era scontato trovare un accordo di questo tipo, per questo voglio ringraziare la società uscente”.

Le attuali norme anti contagio impongono il contingentamento degli spazi, per questo per essere certi di poter accedere ai servizi (nuoto libero compreso) consigliamo la prenotazione attraverso l’APP Activa Piacenza, scaricabile gratuitamente dagli appositi store.

Per avere informazioni è possibile contattare la segreteria del Polisportivo allo 0523/606750 oppure visitare il sito www.activapiacenza.it e prossimamente anche il sito www.polisportivopiacenza.it.