Ricariche e monili d’oro in cambio di promesse d’amore, denunciato per truffa

Ricariche su carte prepagate e monili d’oro in cambio di promesse d’amore, 44enne denunciato per truffa.

L’uomo, originario di Reggio Calabria, ha conosciuto tramite i social una 62enne residente in un Comune della Bassa Valtrebbia. Nello scorso dicembre sarebbe nata così una relazione virtuale, che avrebbe visto la donna inviare all’uomo piccole somme di denaro, dell’importo complessivo di 1.060 euro, così come monili in oro, del valore di 300 euro, fino a quando il 44enne ha deciso di interrompere di rapporti.

La 62enne si è quindi recata ai carabinieri di San Nicolò per denunciare il presunto raggiro commesso dall’uomo, che ha diversi precedenti penali per minacce, estorsione, calunnie, al momento in carcere in Sicilia per cumulo di pena.