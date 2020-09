Riduzione parlamentari, l’appello di un gruppo di piacentini “No a tagli della democrazia”

“In occasione del referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre noi voteremo no”. Così inizia l’appello pubblico sottoscritto da un gruppo di cittadini piacentini in vista della chiamata alle urne per le modifiche al numero di parlamentari.

“Pensiamo infatti – proseguono i 48 firmatari – che la riduzione dei parlamentari proposta rappresenti l’ennesimo tentativo di tagliare la democrazia rappresentativa così come è concepita dalla nostra Costituzione, di rafforzare ulteriormente il ruolo e il potere decisionale dell’esecutivo a discapito del Parlamento, di approfondire ancora di più la distanza tra voto degli elettori, istanze sociali e luoghi istituzionali. Siamo senza se e senza ma contro i privilegi ed è anche per questo che voteremo No. Il taglio dei parlamentari infatti lascia immutati i loro trattamenti economici. Perché, al posto di tagliare la democrazia, non si è , per esempio, dimezzata l’indennità degli eletti in Parlamento con una semplice legge ordinaria?”

“Infine voteremo No perché ogni qualvolta, in questi anni, è stata tagliata la democrazia (come nel caso dei numeri dei consiglieri comunali o dell’abrogazione dell’eleggibilità dei consigli provinciali) non c’e stata nessuna forma di avanzamento: semplicemente l’ascolto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, studentesse e studenti, pensionate e pensionati, disoccupate e disoccupati, delle tematiche ambientali , sociali e territoriali, si è fatto, se possibile, ancora più flebile . Per tutto questo – la presa di posizione finale – voteremo No al taglio dei parlamentari ed invitiamo tutte e tutti a fare altrettanto”.

L’elenco dei cittadini che ha sottoscritto l’appello contro il taglio dei parlamentari

1. ANELLI ELENA

2. ANELLI LINO

3. ANGARANO ROSARIA

4. ARMANETTI GIULIO

5. BOTTIONI AUGUSTO

6. CABRINI MAURIZIO

7. CARLI BERNARDO

8. CESENA MAURA

9. CINO MARCO

10. CONTI DARIO

11. CROSIGNANI LUCA

12. DE MICHELI STEFANIA

13. FELICI LUIGI

14. FERDENZI CINZIA

15. FERDENZI NICOLETTA

16. FIGLIOS SARA

17. FRATI DANILO

18. GALLOSI CAMILLO

19. GATTI ROBERTO

20. GENESI PINO

21. GERARDINI DOMENICO

22. GORGONI MONICA

23. IACOVINO SAVERIO

24. LABBE MARGHERITA

25. MAESTRI VITTORIO

26. MAINARDI NANDO

27. MAGGI CESARE

28. MARCHELLI ROBERTA

29. MARINI RICCI DARIO

30. MARINI RICCI VITO

31. MORELLI TATIANA

32. MILLUL GIORGIO

33. MISSIERI BRUNO

35. MUSSI ANGELO

36. ORRU’ LUIGI

37. PASTORELLI FRANCO

38. RABUFFI LUIGI

39. RAGAZZI LUIGI

40. SANTI DAVID

41. SOLA PAOLO

42. SPEZIA GIORDANO

43. TAGLIAFERRI ANDREA

44. TANZI MARINA

45. TOSCANI MELISSA

46. TOSONI DAVIDE

47. TRENCHI SILVIA

48. VALLA ALIDA