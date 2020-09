Rifacimento condotta del gas a San Antonio di Castellarquato, traffico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in programma lavori per il rifacimento di una condotta per il trasporto del gas naturale lungo la strada provinciale di Castell’Arquato, nei pressi del centro abitato di S.Antonio nel comune di Castell’Arquato.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, e al fine di evitare situazioni di pericolo legate alla circolazione veicolare, si dispone la limitazione del traffico a mezzo di istituzione di senso unico alternato, regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo la strada provinciale di Castell’Arquato, dal 9 all’11 settembre, dalle ore 8 alle ore 18, al km 9+254 nel centro abitato di S.Antonio.