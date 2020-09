Riparte la scuola di teatro dei Manicomics: ad ottobre lezioni di prova per adulti e giovani

Riapre a ottobre, presso l’Open Space 360 di via Scalabrini, la scuola di teatro dei Manicomics: l’offerta è rivolta ad adulti, giovani e bambini.

Per quanto riguarda il percorso per adulti, si svolgerà mercoledì 7 ottobre (ore 20) una lezione di prova per i gruppi al primo anno. Sarà un’occasione per avvicinarsi al teatro e alla lavoro dell’attore. Il percorso con il metodo Manicomics è rivolto sia a chi vuole intraprendere una formazione nel campo dell’attorialità sia a chi vuole provare una esperienza personale sulla relazionalità, la voce, la corporeità, le dinamiche di gruppo, la prossemica ecc ed è quindi rivolta anche a studenti universitari, esperti di comunicazione, insegnanti, operatori del sociale, o semplicemente a chi intende ampliare le tecnologie del sé.

Per gli adulti al secondo anno, lezione di prova martedì 6 ottobre (ore 20). Si tratta di un incontro dedicato a chi ha già esperienza e vuole approfondire il lavoro sull’attore e sulla creazione

PROPEDEUTICA AL TEATRO E AL CIRCO CONTEMPORANEO

Per i giovani dai 12 ai 17 anni in programma lezione di prova mercoledì 7 ottobre (ore 17).

Per i bambini dai 7 agli 11 anni, la lezione di prova si svolgerà martedì 6 ottobre (ore 17); mentre per i bimbi fino ai 6 anni appuntamento per giocare a teatro alle 10:30 di sabato 10 ottobre.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

sito: https://www.manicomics.it/scuola-teatro/tom/

email: info@manicomics.it

mobile: 333 9343615

NORME ANTI-COVID – tutte le lezioni saranno svolte in rispetto ai protocolli di sicurezza definiti dai decreti ministeriali e regionali