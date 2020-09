Riprendono gli incontri per i famigliari di persone disabili, il 22 settembre si torna a Il Samaritano

Fase 2 anche per Incontriamoci, occasione di incontro e confronto dedicata ai familiari di persone disabili organizzato dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi.

L’attività riprende dopo il lungo stop imposto dal lockdown e dalla pausa estiva: il primo incontro si terrà martedì 22 settembre nella sede de Il Samaritano, in via Giordani a Piacenza, dalle 10 alle 12. I partecipanti potranno condividere l’esperienza vissuta durante i mesi della pandemia, facendo emergere così nuovi bisogni e necessità e – perché no – punti di forza. L’incontro sarà condotto, come sempre dalla psicologa della Fondazione, Ilaria Fontana, e si terrà nel rispetto delle normative anticovid.

Il prossimo appuntamento è in programma per il 20 ottobre. Per informazioni 366.9533096; info@fondazionepiapozzoli.it