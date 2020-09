Ripresa l’attività chirurgica a Castello, tampone a tutti i pazienti

Da questa settimana è ripresa l’attività chirurgica all’ospedale di Castel San Giovanni. In particolare, sono ripartiti gli interventi che prevedono una degenza breve (day surgery e week surgery).

Lo comunica con una nota l’azienda sanitaria di Piacenza.

La prime sedute hanno visto un totale di una decina di pazienti per giornata; progressivamente riprenderanno tutte le specialità chirurgiche, con volumi sempre più consistenti, per andare a regime entro la fine del mese.

I pazienti chiamati sono quelli già in lista d’attesa. Quarantotto ore prima del ricovero, per garantire la sicurezza dei ricoverati e di tutti i professionisti sanitari, le persone vengono sottoposte a un tampone per escludere la presenza di virus SARS-­CoV-2.