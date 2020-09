Ripuliamo insieme l’argine del Trebbia, l’iniziativa di Plasticfree

Ripuliamo insieme l’argine del Trebbia. L’appello arriva direttamente dall’amministrazione di Rottofreno ai cittadini:

Cittadini e associazioni sono invitati all’evento che prevede la pulizia dell’argine del Trebbia. L’appuntamento è sabato 5 settembre dalle 16,30 alle 18,30 in via Argine 34 a San Nicolò. Ogni persona dovrà arrivare munita di guanti da giardinaggio e mascherina anti-Covid.

L’iniziativa è a cura di Paolo Bersani, referente piacentino di Plasticfree, sodalizio promotore.

Bersani raccomanda di iscriversi all’evento al seguente link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5-settembre-san-nicolo/ per mantenere il tracciamento in caso di contagi. Comunque è possibile compilare un modulo cartaceo anche prima della raccolta. Terminata l’opera di pulizia, sarà piantato un albero da frutto con una targhetta in legno.

