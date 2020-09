Ripulire le aiuole vicine alla lapide dell’ex ospedale militare, affissa in ricordo dei caduti nella battaglia che, tra l’8 e il 9 settembre 1943, vide militari e civili opporsi all’avanzata delle truppe tedesche a Piacenza.

A chiederlo è il capogruppo Dem Stefano Cugini, che rivolge all’amministrazione Barbieri l’invito a una migliore manutenzione del verde circostante cippi e monumenti in città.

“Lancio un appello in nome del rispetto per la memoria di donne e uomini che hanno dato la vita per l’Italia e Piacenza – scrive Cugini su Facebook -. La prossima settimana a Barriera Genova si ricorderanno i nostri caduti. Chiediamo all’amministrazione di riportare all’onor del mondo gli spazi verdi che circondano cippi, lapidi e monumenti vari. Per favore, ripristinate il giusto decoro per tempo. Varrà più di molte parole lette per l’occasione”.