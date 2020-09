Gruppo Piacentino

PASSAGGIO DI CONSEGNE AL ROTARY PIACENZA VALLI NURE E TREBBIA

Dopo il periodo di momentanea “sospensione” delle riunioni in presenza, martedì 15 settembre presso la splendida sede di Villa Barattieri ad Albarola di Vigolzone i Soci ed ospiti del Rotary club Piacenza Valli Nure e Trebbia si sono riuniti per la cerimonia ufficiale del “passaggio di collare” tra il Presidente uscente, Andrea Salvi, e la Neo Presidente Andreina Cavanna: la cerimonia avrebbe dovuto svolgersi lo scorso mese di giugno, come da tradizione, ma l’emergenza Covid ha imposto di posticipare la data.

La serata si è aperta con i saluti della Presidente Cavanna, che ha introdotto gli Ospiti presenti, tra i quali l’Assistente del Governatore del Distretto 2050, Giancarlo Gerosa, i Sindaci di Bettola (Paolo Negri) e Podenzano (Alessandro Piva), Antonio Mazzocchi (in rappresentanza del sindaco di Farini Cristian Poggioli); la neo Presidente ha quindi ringraziato il Past President Salvi per l’encomiabile lavoro svolto ed il grande impegno con il quale ha guidato il club in questo lungo e difficile anno; subito dopo sono intervenuti i Sindaci presenti, che hanno ringraziato il club per la grande solidarietà e sensibilità dimostrata.

Andrea Salvi, per riassumere i momenti salienti che hanno caratterizzato del suo anno di presidenza, ne ha quindi ripercorso, con l’ausilio di un video, le tappe principali, dal 22 giugno 2019 al fatidico 21 febbraio 2020, data che ha rappresentato per tutti un momento di cambiamento e di sconvolgimento ma che non ha certo fermato il Rotary ed i Rotariani piacentini: la risposta di tutti i club all’emergenza sanitaria causata dal corona virus è stata infatti rapida, ben coordinata ed efficace.

Negli ultimi mesi, caratterizzati dalla terribile esperienza del Corona virus, il Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia ha infatti portato avanti e completato diverse attività per dare supporto al territorio ed alle realtà locali; all’inizio della pandemia, in collaborazione con gli altri Club del Gruppo Piacentino, con i Club Rotaract Piacenza e Fiorenzuola, Innerwheel Piacenza ed altre realtà, compresi diversi privati, il club ha provveduto ad una raccolta fondi in favore del reparto U.O. PNEUMOLOGIA AUSL PIACENZA per l’acquisto di un respiratore fisso e 5 portatili: con tali attrezzature, la ASL sta attrezzando un nuovo reparto di terapia intensiva.

Proseguendo autonomamente, il Club ha provveduto all’acquisto di 900 mascherine da donare al Comune di Bettola che sono stare consegnate, tramite lo stesso Comune, dal Presidente 2019-2020 Andrea Salvi ed dalla Presidente 2020-2021 Andreina Cavanna, ad un gruppo di ragazzi che fanno volontariato per consegnare medicine ed aiuti in alta Val Nure. Un altro service è stato realizzato in favore delle strutture che ospitano anziani: il club ha deliberato l’acquisto di tablet consegnati alla struttura Vittorio Emanuele, dal presidente Salvi e dal Prefetto Christian Sartori, ed alla casa di riposo San Giuseppe.

Con giugno il problema delle mascherine, in generale, si è reso meno urgente, ma a livello economico ancora importante: per questo il Club ha deciso di donare 2.000 mascherine chirurgiche a diverse associazioni sul territorio; per questo motivo sono state donate 500 mascherine all’associazione “Oltre l’Autismo”, accolti dalla presidente Maria Grazia Ballerini, per aiutare i ragazzi sempre bisognosi di mascherine per le loro attività, 500 sono state donate all’associazione “Telefono Rosa – Città delle Donne”, nella persona della presidentessa Donatella Scardi, per aiutare le ospiti delle case protette ed i loro figli, 500 sono state donate alla Croce Rossa di Farini ed alla Proloco di Bobbio.

Nella seconda metà di giugno il Club non si è fermato: per aiutare diverse famiglie in difficoltà, il club ha deciso di consegnare, secondo i bisogni, un totale di 50 borse alimentari, confezionate direttamente dai soci, dopo l’acquisto dei generi alimentari, in collaborazione con Conad Rivergaro, suddivise tra Alta Val Trebbia e Podenzano: le borse sono state distribuite a famiglie di anziani e famiglie con minori attraverso gli stessi Servizi sociali. Contemporaneamente alle borse sono state consegnate delle tessere prepagate, da utilizzare presso i negozi Conad, donate dal Distretto 2050, sempre nell’ambito della lotta alle necessità primarie delle famiglie.

Al termine del suo intervento il Past President Salvi ha voluto ringraziare tutta la sue squadra ed il Consiglio direttivo, omaggiandoli con un prezioso ricordo di un anno sotto diversi aspetti difficile, ma anche entusiasmante. Come ultimo, ma non meno significativo, passaggio della serata, la consegna della Paul Harris, il massimo riconoscimento rotariano, al Presidente uscente Salvi da parte del Vicepresidente del club Antonio Stefano Campagnoli a nome di tutto il Distretto Rotary 2050.

Il timone ora passa ad Andreina Cavanna, presidente per l’anno 2020-2021, che ha presentato la formazione del suo Consiglio direttivo: Presidente: Andreina Cavanna, Segretario: Paolo Toscani, Tesoriere: Davide Cetti, Prefetto e Presidente nominato: Christian Sartori; questo nuovo anno non sarà da meno come criticità, ma il Club si sente pronto per le nuove sfide a venire.