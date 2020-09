Sabato a Palazzo Gotico giuramento per 69 nuovi medici e odontoiatri

Sabato 12 settembre, con inizio alle ore 17 presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli a Piacenza, si terrà la “7ma Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” con la cerimonia del giuramento professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri neo iscritti all’Ordine provinciale.

Dopo il saluto delle autorità, il programma prevede le relazioni morali del Presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza Augusto Pagani e della Commissione Albo Odontoiatri, a cui seguirà la premiazione per il traguardo dei 50 anni di laurea dei medici Pietro Cavallotti, Massimo Ceriati, Sergio Gherardi, Emilio Inzani, Carlo Mistraletti, Emanuele Pantano, Giovanni Maria Ruiu e, alla memoria, del dottor Claudio Civardi, scomparso a causa del Covid. Presteranno quindi giuramento professionale 69 giovani laureati, 64 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e 5 all’Albo degli Odontoiatri.

La cerimonia, non aperta al pubblico, prevede un numero limitato di partecipanti in ottemperanza alle norme anti Covid e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ordine dei Medici di Piacenza.

I neolaureati:

Neo Laureati Albo Medici 1. Anguissola Giulia 2. Anselmi Leonardo 3. Arata Allegra 4. Basso Margherita 5. Bergonzi Concesi Luca 6. Bettinelli Marialaura 7. Bisotti Cecilia 8. Boiardi Federica 9. Borrelli Eleonora 10. Bosio Raffaele 11. Botti Francesca 12. Burgazzi Flavio 13. Carusone Matteo 14. Casella Monica 15. Clini Paolo Vittoriano 16. Cocconcelli Chiara 17. Colpani Agnese 18. Conti Carlo 19. Dallarda Gloria 20. Dallospedale Camilla 21. Del Moro Lorenzo 22. Di Maria Camilla 23. Donelli Carolina 24. Duro Francesca 25. Economopoulos Giorgio 26. Etzi Sara 27. Fermi Niccolo’ 28. Ferraroni Nicolo’ 29. Fornaroli Annalisa 30. Fulgoni Alice 31. Gabrielli Gian Marco 32. Gaino Francesca 33. Galetta Giovanni 34. Gambolo’ Luca 35. Gattoni Serena 36. Grazioli Maria Giulia 37. Hamzeh Mohmmad 38. Illica Magrini Federico 39. Levonja Elda 40. Maderi Giorgia 41. Maserati Ilaria 42. Moccia Florenzo 43. Moleu Tchakam Jessica 44. Morsia Serena 45. Pilloni Simone 46. Pistolato Roberta 47. Poggioli Federica 48. Prati Giovanni 49. Preli Andrea 50. Putzu Costantino 51. Rapisarda Ludovica 52. Razza Claudia 53. Romani Francesca 54. Savini Cecilia 55. Segalini Sara 56. Silva Giovanni 57. Solari Luca Maria 58. Tansini Fabio 59. Tinelli Tommaso 60. Torre Elena 61. Tosca Francesco 62. Villa Diletta 63. Younes Ali 64. Zanaboni Silvia

Neo Laureati Albo Odontoiatri 1. Ceka Ina 2. Chierici Alessandro 3. Guidotti Francesco 4. Rubini Gaia 5. Sogni Chiara