Sabato alla Farnesiana raccolta alimentare per le persone in difficoltà

Sabato prossimo 3 ottobre, a partire dalle 9.30, l’Associazione “Rete” – Case Popolari terrà una raccolta alimentare in favore delle famiglie bisognose della città. L’appuntamento è previsto al Sigma di via Caduti sul Lavoro, nel quartiere Farnesiana a Piacenza.

“Dopo un periodo in cui non abbiamo potuto organizzare le raccolte alimentari – spiega il presidente Manuel Radaelli -, finalmente possiamo ripartire. L’auspicio è di vedere di nuovo attiva la catena di solidarietà che ci ha permesso, durante il periodo di lockdown, di aiutare oltre 20 nuclei familiari con cadenza settimanale, tra alimenti e prodotti per la casa e l’igiene. Invitiamo tutta la cittadinanza a dare un piccolo contributo!”.