Anche in tempi di coronavirus, nella chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza si celebra, come da tradizione, il patrono della Polizia San Michele Arcangelo.

Nella mattinata del 29 settembre, distanziati e con mascherine, agenti della questura, insieme ad autorità civili e militari, hanno assistito alla cerimonia religiosa officiata dall’amministratore apostolico Gianni Ambrosio.