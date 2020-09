Scontro tra un’auto e una bici da corsa a Vigolzone, ciclista ferito.

L’incidente è avvenuto nella mattinata del 14 settembre, lungo la provinciale di Vigolzone (Piacenza).

Sia l’auto, una Hyundai, che la bici stavano percorrendo la strada in direzione Cabina, quando all’altezza dell’intersezione per la località Borgallo la macchina ha svoltato a destra, andando ad impattare contro il ciclista.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Valnure Valchero, per i rilievi dell’incidente, la polizia provinciale invece ha presidiato la viabilità.

Il ciclista ha riportato ferite serie ma non gravi, è stato soccorso dall’ambulanza della Pubblica Valnure e autoinfermieristica del 118, per poi essere trasportato in ospedale.