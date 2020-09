Scuola, il 25 sciopero nazionale Usb del personale e del trasporto pubblico

La nota stampa di Usb Emilia Romagna

Sciopereranno gli studenti, i lavoratori della scuola, dei servizi educativi scolastici comunali e del trasporto pubblico locale. Perché non è possibile accettare la saturazione dei mezzi anche ben oltre all’80%, è un rischio gravissimo per i lavoratori e i cittadini, un’idiozia. Nella scuola si vive nell’emergenza, in classi pollaio, dove mancano i dispositivi di sicurezza adeguati e gli insegnanti. Migliaia di precari ancora non sono stati chiamati. All’appello lanciato hanno risposto anche gli studenti di Osa (Opposizione Studentesca di Alternativa) e altre organizzazioni sindacali della scuola e del trasporto pubblico.

L’appuntamento per gli scioperanti a Bologna sarà il 25 settembre alle 9 e 30 in prefettura in piazza Roosevelt, mentre a livello nazionale il 24 settembre, alle 9 a Piazza Montecitorio, e il 25 settembre, sempre alle 9, davanti al ministero di Viale Trastevere. Altre manifestazioni sono confermate a Genova, Torino, Milano, Firenze, e Catania.