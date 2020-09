Scuola, Tagliaferri (FdI) “Fornire agli istituti mascherine riutilizzabili per aiutare l’ambiente”

“Fornire alla scuole mascherine sanificabili riutilizzabili e certificate e incentivarne l’uso tra docenti e personale non docente per evitare la sovraproduzione di rifiuti generici”. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che spiega come “la salute di tutti dipende soprattutto dalla salubrità dell’ambiente in cui viviamo e un’eccessiva produzione di rifiuti ha conseguenze disastrose sull’ambiente e sul benessere di tutti”.

“Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale – dice Tagliaferri – quali iniziative intenda porre in essere per garantire la fornitura alle scuole di ogni ordine e grado di mascherine certificate sanificabili e riutilizzabili per tutti gli operatori della scuola, evitando in tal modo la produzione di ulteriori rifiuti indifferenziati, garantendo la salute di tutti, oltre a una migliore vivibilità dell’ambiente; quali iniziative intenda adottare per sostenere ed incentivare l’uso delle mascherine certificate sanificabili e riutilizzabili e quali iniziative intenda adottare per garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti da dispositivi di Protezione individuale”.