Serie C, Assocalciatori revoca lo sciopero indetto per la prima giornata del campionato

“L’Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’Assemblea delle Società di Lega Pro”.

Lo scrive in un comunicato la stessa Assocalciatori, dopo aver nei giorni scorsi annunciato l’intenzione di non scendere in campo in occasione dell’avvio del campionato. Una decisione che non fa comunque venire meno le istanze della categoria.

“Il combinato disposto tra le norme sul c.d. minutaggio, che prevedono di fatto l’obbligatorietà in campo di quattro giovani (uno di essi schierato anche per un solo minuto!), e quelle sulle liste a 22 giocatori – aveva spiegato in precedenza l’AIC -, pregiudicherà le opportunità di lavoro a circa 200 tesserati della categoria; si determineranno, inoltre, pregiudizievoli squilibri professionali e un peggioramento qualitativo della Serie C, generando false illusioni di carriera in tanti giovani calciatori schierati in campo con il solo intento di beneficiare delle somme distribuite in relazione al loro impiego”.