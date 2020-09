Serie C, ecco il calendario: per il Piace esordio al Garilli contro il Grosseto

Sarà la neopromossa Grosseto la prima avversaria del Piacenza nella nuova stagione di Serie C. Si giocherà domenica 27 settembre al Garilli (a porte chiuse).

Mercoledì pomeriggio nella sede della Lega Pro il sorteggio dei calendari: alla seconda giornata i biancorossi, inseriti nel girone A, viaggeranno in direzione Pontedera; a seguire infresettimanale (7 ottobre) al Garilli contro il Livorno, poi doppia trasferta a Carrara e Pistoia prima del ritorno fra le mura amiche per la sfida contro l’Olbia. La chiusura del campionato sarà il 25 aprile al Garilli contro la Juve Under 23.

“Mi aspetto torni il pubblico allo stadio – ha detto il presidente della Lega Pro Ghirelli -. Portare la gente allo stadio vuol dire superare la paura, abbiamo scommesso su questo con Salvatore Caiata e gli altri presidenti del Direttivo. Mettiamo una speranza al centro”.

IL CALENDARIO CON TUTTE LE GARE DEL PIACENZA



IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE A

Questa la prima giornata del Girone A:

Albinoleffe-Livorno

Carrarese-Pro Patria

Juventus U23-Pro Sesto

Lecco-Giana Erminio

Lucchese-Pergolettese

OIbia-Pontedera

Piacenza-Grosseto

Pistoiese-Alessandria

Pro Vercelli-Novara

Renate-Como

I GIRONI – Di seguito la composizioni dei tre gironi. Nel girone C vengono inserite le lettere “X” e “Y” in attesa dei termini concessi dalla FIGC per la finalizzazione delle procedure di iscrizione di Bisceglie e Foggia.

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

Girone B : Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, FeralpiSalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, Virtus Verona, Pesaro.

Girone C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenzam Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Francavilla, Viterbese, X, Y.