Serie D, ecco il calendario: per il Fiorenzuola esordio a Prato

PubblicatI i calendari della stagione 2020/21 di Serie D che prenderà il via il prossimo 27 settembre per concludersi il 16 maggio.

Per il Fiorenzuola – inserito nel girone D – esordio a domicilio del Prato, a cui seguirà l’impegno casalingo contro il Pro Livorno. Alla terza giornata trasferta contro la Marignanese, poi i rossoneri torneranno al Comunale per affrontare la Bagnolese. Il campionato per la squadra di Tabbiani si chiuderà contro il Sasso Marconi.

IL CALENDARIO COMPLETO

TUTTE LE DATE – Il girone di andata terminerà il 10 gennaio. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre. Per le festività natalizie la 15^ giornata è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16^ è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11^ di ritorno è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.