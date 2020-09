Servizio nido al via a Gragnano. “Grazie a Comune e Regione forti sgravi, costi azzerati per 6 bimbi”

Anche a Gragnano si sono riaperte il primo settembre 2020 le strutture per la Prima Infanzia di Gragnano (Piacenza) che come noto sono scuole private paritarie.

“Come Amministrazione abbiamo cercato di lavorare al meglio, confrontandoci anche con le strutture private del nostro territorio, per cercare di sostenere le famiglie e favorire l’accesso dei bambini alle strutture per attività educative socializzanti. Dobbiamo ringraziare il nostro servizio sociale per l’ottimo lavoro – dice il sindaco Patrizia Calza -. Il risultato credo che sia stato apprezzato dalle famiglie. Addirittura 2 bambini frequentano a costo zero e altri 4 bambini frequentano ad un costo di euro 3,50 al mese. E per tutti c’è stato un abbattimento delle rette grazie all’adozione di diverse misure sia regionali che comunali. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e ci auguriamo che l’anno possa procedere in serenità”

Il 19 agosto si è chiuso il Bando Nido per bambini dai 3 ai 36 mesi, per l’accesso a 30 posti riservati presso i due nidi convenzionati, con il seguente esito: 24 bambini ammessi in graduatoria nelle due strutture, La Casa delle Rane – Acquelaria e Micronido S.G. Battista di Casaliggio per l’anno 2020/2021. La retta mensile è pari ad euro 630,00 per entrambi i servizi tuttavia i nuclei familiari con ISEE inferiore a 31.300 euro pagano una retta mensile che va dai 63 € ai 504€ mensili grazie alla convenzione comunale, con un costo complessivo pari euro 83.160 per il Comune.

Un ulteriore abbattimento sulla retta a carico della famiglia, per un importo che varia da euro 42 ad euro 57 al mese, per tutto l’anno educativo, con ISEE inferiore ad euro 26mila, è garantito dal contributo Regionale “Al Nido con la Regione”, come definito dalla Giunta Comunale il 29 agosto scorso: contributo pari ad euro 15.558,72 per l’a.e. 2020/2021.

Infine il Comune ha applicato un terzo abbattimento della retta a carico della famiglia, pari ad euro 100 al mese: si tratta del “contributo comunale straordinario COVID”, a favore delle famiglie residenti, senza limite ISEE, per i mesi da settembre 2020 a giugno 2021, che si aggiunge alla quota della convenzione. Presso l’Ufficio Servizi Sociali sono già pervenute 29 domande, il contributo stanziato ammonta complessivamente a euro 31.900.