Si ribalta mezzo agricolo nel bosco, muore un 58enne

Si ribalta il trattore nel bosco, un morto e un ferito. Le altre due persone a bordo del mezzo illese.

E’ il bilancio del tragico incidente che si è verificato questa mattina (18 settembre) sulle montagne di Ferriere, lungo una strada sterrata impervia, in località Casella. Secondo una prima ricostruzione, a bordo del mezzo agricolo si trovavano tre persone uscite per un’escursione alla ricerca di funghi, quando improvvisamente si è ribaltato per ragioni ancora da accertare.

L’uomo alla guida è deceduto: tra le ipotesi anche quella di un malore. Un’altra persona, una donna, è rimasta ferita in modo serio ed è stata elitrasportata all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Marsaglia, i tecnici del Soccorso Alpino e l’elisoccorso di Milano arrivato da Bresso. Non facili le operazioni di soccorso per la zona non facilmente raggiungibile dai mezzi. Purtroppo il personale medico ha dovuto constatare il decesso dell’uomo, un 58enne residente a Trezzano sul Naviglio. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

