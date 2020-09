Simone Tizzoni e il lavoro atletico della Canottieri Ongina

E’ una conferma della scorsa stagione e aveva già lavorato in precedenza a Monticelli; ora curerà nello specifico la forma fisica dei gialloneri, impegnati nel prossimo campionato di serie B maschile. In casa Canottieri Ongina, la preparazione fisica è materia di Simone Tizzoni, preparatore piacentino tornato in riva al Po lo scorso novembre dopo una breve parentesi di assenza che aveva fatto seguito alla precedente esperienza con il sodalizio del presidente Fausto Colombi.

“Quando sono tornato – spiega Tizzoni – abbiamo impostato un lavoro più strutturato, inserendo anche una presenza settimanale fissa in palestra per programmare il lavoro della settimana, con il programma quotidiano di allenamento che comprendeva anche 30 minuti al giorno di lavoro muscolare tra warm up e piccoli interventi, poi curati nello specifico da Fausto Perodi (vice allenatore). Inoltre, programma la scheda pesi dei ragazzi, un compito che li vede impegnati due volte alla settimana quando si è a pieno regime. Questo metodo ha dato buoni risultati lo scorso anno, è stato accettato dal gruppo, poi io cerco di variare gli stimoli per rendere sempre più efficace il lavoro”.

Sabato e domenica scorsa la Canottieri Ongina ha iniziato la preparazione con il mini-ritiro al bagno 26 (Tiki) di Rimini con una due giorni di preparazione all’aperto. “Era un’idea che abbiamo pensato con il presidente Fausto Colombi e con lo schiacciatore Nicola Amorico, che d’estate vive a Rimini. E’ stato effettivamente bello e abbiamo lavorato molto bene”.

Domani (martedì) invece si inizierà a lavorare al palazzetto di Monticelli. “In questa settimana – aggiunge Tizzoni – ci saranno ogni giorno 40 minuti di lavoro fisico tra attivazione e interventi. La classica seduta pesi invece verrà introdotta nella settimana successiva, mentre in questa verrà affrontata solo in circuito con un inizio di adattamento ai sovraccarichi”.