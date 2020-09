Sopralluoghi e incontri lungo il Po: l’assessore all’Ambiente Priolo in visita nel piacentino

Sabato 5 settembre Irene Priolo, Assessore all’ambiente, difesa del suolo e protezione civile della Regione Emilia-Romagna e Presidente del Comitato di Indirizzo AIPo, sarà nel territorio piacentino, assieme a dirigenti e tecnici AIPo, per una serie di incontri e sopralluoghi.

Alle 10,30 sono previsti l’incontro con i Comuni di Calendasco e Rottofreno e il sopralluogo ai cantieri AIPo riguardanti i lavori di adeguamento del tratto di argine maestro del fiume Po dall’abitato di Boscone Cusani a Soprarivo.

Alle 12,30 a Isola Serafini la Presidente incontrerà il Sindaco di Monticelli d’Ongina e visiterà la scala di risalita per i pesci realizzata presso la conca di navigazione sul Po.

Alle 15 presso il ristorante Cattivelli, ci sarà una conferenza stampa per fare il punto sugli interventi di sistemazione e di sviluppo realizzati e in programma nell’area di Isola Serafini.

Alle 15,30 circa si svolgerà l’incontro con l’associazione “Isola Tre Ponti” , a cui seguirà una visita alla conca di navigazione sul Po.

Attorno alle 17 è in programma il trasferimento via acqua su un’imbarcazione AIPo (solo per l’Assessore e stretti collaboratori) a Castelvetro Piacentino, dove alle ore 19 avrà luogo l’incontro con l’Amministrazione comunale e la festa coi volontari.