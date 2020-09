Sparisce il cellulare dell’amica e viene presa a schiaffi quando chiede spiegazioni.

E’ un episodio ancora da chiarire quello che ha visto coinvolte 3 ragazze, due di origine romena e una piacentina. Secondo quanto ricostruito, le giovani, poco dopo le 5 di mattina, si erano fermate a fare colazione in un bar in via Farnesiana, quando una di loro si è resa conto di aver lasciato il cellulare sul bancone.

Sono quindi rientrate nel locale, dove sarebbero state insultate da 5 ragazzi che avrebbero anche schiaffeggiato la giovane piacentina facendola finire a terra. La ragazza si è poi recata al pronto soccorso, mentre sul posto è arrivata la polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.