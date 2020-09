Sport, risate e shopping: a Fiorenzuola torna “Motorfiore”

Esibizioni sportive, auto d’epoca da ammirare e uno spettacolo di Sergio Sgrilli a conclusione di una giornata dedicata allo shopping e alla riscoperta della propria città: sabato 12 settembre nel cuore di Fiorenzuola d’Arda torna “Motorfiore”, la Festa dello sport organizzata dall’associazione “Vetrine in centro storico” in collaborazione con l’amministrazione comunale, “alla quale va il grazie dell’associazione”.

Per molti sarà l’occasione giusta per trovare, a prezzi d’occasione, quel capo di abbigliamento o quel regalo che si cercava da tempo grazie allo “sbaracco” che i negozianti proporranno per tutta la giornata, con offerte speciali e bancarelle in strada. Tra un affare e l’altro non mancheranno occasioni d’intrattenimento e relax. Per l’intera giornata nelle vie e nelle piazze del centro le associazioni sportive di Fiorenzuola saranno presenti con gazebo e banchetti informativi sulle proprie attività e con esibizioni delle rispettive discipline. L’elenco delle realtà che aderiscono è vario, a riprova della dinamicità del tessuto sociale e sportivo cittadino: Felix Pattinaggio, Nuoto Fiorenzuola, Rugby Fiorenzuola, Pallacanestro 1972, Artedanza, Quan Ki Do, la piscina comunale, Pallavolo, Palestra Meeting, US calcistica Fiorenzuola, Country Ballo, Atletica leggera e Body and Soul.

Si potranno inoltre ammirare prestigiose autovetture d’epoca e automezzi sportivi e, alle 21, concludere la giornata con lo spettacolo del comico e cantante Sergio Sgrilli, per anni presenza fissa a “Zelig” e da tempo sui palchi di tutta Italia con gli spettacoli da lui stesso scritti e messi in scena, il tutto nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione del Covid-19. La manifestazione, patrocinata dall’amministrazione comunale, è sponsorizzata da Allianz assicurazioni, Confcommercio, Elma Meccanica, Gas Sales Energia, IdeaMarketing, Nuova Caser S.r.l. e Pinalli.

“Vetrine in centro” – nata nel 2012 – è un’associazione senza scopo di lucro che ha per oggetto lo svolgimento di attività finalizzate a sostenere e promuovere le attività del commercio, del turismo e dei servizi della città di Fiorenzuola D’Arda e favorire, attraverso la creazione e realizzazione di eventi di carattere sociale e culturale, l’approccio e la scoperta della città da parte dei cittadini con la finalità di promuovere il recupero e la valorizzazione socio culturale ed economica della stessa.