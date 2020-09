La nota stampa

La Segreteria Provinciale SAP di Piacenza ha organizzato, sabato 26 settembre, la prima edizione della staffetta di San Michele Arcangelo. L’evento è stato occasione per ricordare i Caduti della Polizia di Stato in prossimità della celebrazione del Santo Patrono. L’iniziativa di carattere sportivo non agonistico ha visto coinvolti ben 19 frazionisti poliziotti iscritti e simpatizzanti SAP, i quali, avvicendandosi sulle strade della provincia piacentina, hanno percorso un totale 28 km. La partenza della staffetta è avvenuta alle ore 9 dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Montanaro con la benedizione di don Roberto Ponzini e ha visto la conclusione al Cippo dei Caduti posizionato davanti alla Questura di Piacenza.

“Abbiamo deciso di organizzare questo evento – spiega il Segretario Provinciale Marco Fusari – spinti da più motivazioni: volevamo innanzitutto rendere omaggio ai nostri Caduti, ritrovarci in serenità e armonia dopo un anno particolarmente difficile per tutti e farlo in prossimità del giorno del patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, che si festeggia il 29 settembre, ci è parsa la scelta più indicata. Abbiamo quindi individuato nella staffetta una soluzione che, senza assembramenti, che ci consentisse di condividere un traguardo comune; con la collaborazione del MotoClub Polizia di Stato di Piacenza abbiamo quindi toccato Carpaneto, San Giorgio, San Polo, Turro, Gariga, per poi raggiungere Quarto, Gossolengo, Besurica con l’arrivo in Questura dove ad aspettarci c’erano i rappresentanti dell’ANPS piacentina tra i quali il Presidente Provinciale Cav. Pietro Ricci e un gruppo di nostri iscritti”.

Il cappellano don Francesco Gandolfi dopo aver ricordato il sacrificio dei nostri fratelli scomparsi, Stefano Villa in primis, ha impartito la benedizione a tutti i presenti. E’ stata molto apprezzata la presenza del Segretario Generale Sap Stefano Paoloni (pettorale n.16), il Segretario Generale Aggiunto Michele Dressadore e il Segretario Regionale Roberto Mazzini che unitamente al Segretario Provinciale Fusari hanno deposto un mazzo di fiori in memoria dei Caduti della Polizia di Stato. Si coglie l’occasione per ringraziare il Questore di Piacenza Filippo Guglielmino, il SIM Carabinieri di Piacenza e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della Prima Staffetta di San Michele Arcangelo.