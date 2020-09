“Staffetta per il no” in centro contro il taglio dei parlamentari

Il Comitato di Piacenza del “No” al taglio del Parlamento chiude la campagna referendaria con un flash mob in Piazzetta San Francesco.

Appuntamento venerdì 18 settembre dalle ore 19: “Invitiamo tutti i cittadini – spiegano i promotori – ad uscire dalle loro case con mascherina, e nel rispetto di tutte le regole anti covid, per dimostrare il proprio dissenso nei confronti di una riforma che limiterebbe la nostra rappresentatività nelle istituzioni e la nostra democrazia. Partiremo alle ore 19 da 4 luoghi diversi: Piazzetta Mercanti, galleria della Borsa, angolo tra via Carducci e via Romagnosi e Piazzale Plebiscito per poi riunirci in Piazzetta San Francesco, dove uniremo otto lettere a formare la frase “io voto no”, a difesa della nostra Costituzione e del nostro futuro”.