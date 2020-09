Stroncato da un malore, muore Fausto Zermani presidente del Consorzio di Bonifica

Stroncato da un malore, muore Fausto Zermani dal 2006 presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza (a destra nella foto).

Aveva 52 anni, lascia la moglie e 4 figli. Zermani era nella sua azienda a Mortizza, quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

LA NOTA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Improvvisamente ci ha lasciati Fausto Zermani, dal 2006 alla guida del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia poi confluito in quello di Piacenza a seguito dell’unificazione con il Consorzio Bacini di Levante. Imprenditore agricolo da sempre impegnato per la crescita del suo territorio soprattutto in relazione alla risorsa idrica.

“Per il Consorzio – interviene Angela Zerga, Direttore Generale – viene a mancare un faro. La sua competenza, lungimiranza e la sua grande passione hanno permesso all’ente di diventare un modello”.

“Siamo sgomenti e addolorati – fanno sapere gli amministratori – con Fausto se ne va un amico e una persona di grande valore”.

Amministratori, revisori, dirigenti e dipendenti tutti si stringono al dolore della famiglia.

IL CORDOGLIO DEI MINISTRO DEI TRASPORTI PAOLA DE MICHELI

“Sono sconvolta e addolorata perché se ne è andato un amico vero, se ne è andato Fausto – lo ricorda con commozione il ministro De Micheli -. Non riesco a pensarlo al passato, non riesco a capacitarmi del vuoto che lascia a tutte le persone che lo hanno conosciuto e sono state coinvolte dal suo entusiasmo, dal suo amore vero per la terra. La sua, la nostra terra”.

“L’energia la passione la vitalità di Fausto son ancora qui con tutti noi”.

LA NOTA DEL SINDACO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA BARBIERI E IL VICE SINDACO BAIO

Il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri esprime, anche a nome dei colleghi di Giunta e di Consiglio, il cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Fausto Zermani. “Una notizia che ci lascia increduli e profondamente commossi – sottolinea Patrizia Barbieri – nel ricordo dell’impegno con cui ha sempre interpretato il suo ruolo di presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, ponendosi come interlocutore attento e propositivo nei confronti delle istituzioni locali, del tessuto imprenditoriale e agricolo, lavorando per il territorio e promuovendo, con grande capacità di coinvolgimento, numerose iniziative di educazione ambientale. Con sincera partecipazione siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

Anche il vice sindaco Elena Baio, tra i consiglieri del Consorzio, ricorda “l’attitudine di Fausto Zermani al dialogo e al confronto, nonché la costante disponibilità alla collaborazione di cui tutti, certamente, sentiremo la mancanza. Non dimenticheremo le sue doti professionali e umane”.

IL RICORDO DI MARCO CROTTI

“Sono incredulo, sotto choc: non riesco a parlare di lui al passato – racconta Marco Crotti, ex presidente di Coldiretti e amico fraterno di Zermani -. Non posso che avere parole di stima per Fausto, è stato per me un amico e un confidente, abbiamo condiviso tanti progetti. Il tratto saliente del suo carattere era la passione che metteva in tutto quello che faceva, e la sua capacità nel riuscire a coinvolgerti”.

IL CORDOGLIO DI KATIA TARASCONI, CONSIGLIERA REGIONALE PD

“Sono sconvolta dalla notizia della morte improvvisa di Fausto Zermani, presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza. Era un’autorità nel nostro territorio, un punto di riferimento per il mondo agricolo e non solo – dice la consigliera regionale Pd Katia Tarasconi -. Era una brava persona, padre di quattro figli, troppo giovane per lasciarci. Ed era un amico. Una tragedia che mi lascia senza parole. Le mie più sincere e commosse condoglianze a sua moglie, i suoi figli e a tutti i suoi famigliari”.

IL CORDOGLIO DELL’ASSESSORE REGIONALE MAMMI

“Ho appreso con grande costernazione dell’improvvisa scomparsa di Fausto Zermani, una notizia che mi ha profondamente colpito. Proprio nelle scorse settimane l’ho incontrato a Piacenza in visita alla Traversa di Sant’Agata sul fiume Trebbia, dove mi ha illustrato le opere idrauliche seguite dalla Bonifica di cui era presidente e la necessità di alcuni miglioramenti. Ho avuto modo di apprezzarne la competenza, la serietà e l’impegno. Le mie condoglianze vanno al mondo agricolo piacentino, che perde un bravo professionista, alla moglie e ai figli”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, dopo aver appreso stamani la notizia della scomparsa a 52 anni del presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

IL RICORDO DI STRAGLIATI E RANCAN

“E’ con grande tristezza che questa mattina abbiamo appreso della prematura scomparsa ad appena 51 anni di Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Fausto era uomo leale, con il quale, pur avendo avuto diversità di vedute, era sempre possibile confrontarsi e dialogare. Un imprenditore agricolo serio e professionale con un grande cuore e una grande attenzione per il nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi quattro figli le nostre più sentite condoglianze”. Così il capogruppo Lega ER, Matteo Rancan, e la consigliera regionale piacentina, Valentina Stragliati, alla notizia della morte di Fausto Zermani.

L’OMAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE IL SENTIERO DEL TIDONE

“E’ con incredulità e soprattutto tristezza che abbiamo appreso dell’improvvisa scomparsa di Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica ” – afferma Daniele Razza, a nome dei consiglieri e di tutte le persone dell’associazione ‘Sentiero del Tidone’ – “Siamo sconvolti e il nostro primo pensiero va sia alla persona che al suo ruolo come presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Abbiamo sempre, in ogni occasione pubblica e privata, affermato il fortissimo legame che abbiamo con questo ente, grazie al quale oggi possiamo parlare di ‘Sentiero del Tidone’, e di tutto il supporto che da sempre ci ha dato: non è un caso che, da statuto, un consigliere della nostra associazione sia indicato dall’ente Consorzio di Bonifica di Piacenza. E dietro a tutto questo, oltre ai validissimi collaboratori, c’era sempre Fausto Zermani. In questo contesto pero’ vogliamo ricordare anche la persona: un uomo intelligente, estremamente sensibile al nostro progetto e determinante per la sua realizzazione, che univa competenza e concretezza. Una persona di riferimento sempre disponibile che coinvolgeva e, a sua volta, si faceva coinvolgere su nuovi progetti. Una persona autentica che sapeva coniugare perfettamente la caparbietà e solidità tipica dell’imprenditore agricolo alla lungimiranza delle idee che come Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza portava avanti. Un amico vero del Sentiero che soltanto ieri alcuni nostri associati hanno incontrato durante le riprese della trasmissione ‘Giorgione in Cammino’ e in cui, ancora una volta, parlava della Diga e del Sentiero del Tidone, con una passione e un’energia propositiva che lo hanno sempre contraddistinto e di cui sentiamo già la mancanza. Lo vogliamo ricordare infine come marito e padre di quattro figli: l ‘associazione ‘Sentiero del Tidone’ porgiamo alla moglie, ai figli e a tutti i famigliari le nostre più sentite condoglianze.

IL RICORDO DEI PARLAMENTARI MURELLI E PISANI

“Un uomo che ha fatto tanto per il territorio, per salvaguardare l’acqua e per trasferire ai giovani la passione per l’ambiente”.

Lo affermano i parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani, ricordando Fausto Zermani, presidente del Consorzio di bonifica scomparso all’improvviso. Murelli e Pisani porgono le condoglianza alla moglie e ai quattro figli.

“Ricordiamo la collaborazione e la sua apertura verso i giovani e la scuola, anche con progetti europei. Ha voluto far capire l’importanza dell’acqua – afferma Murelli – e ha valorizzato bellezze del nostro territorio”.

Pisani sottolinea come “insieme abbiamo portato avanti tre progetti per la provincia, di cui beneficerà il nostro territorio per i prossimi anni. Era una persona onesta, sincera e capace”.

LA NOTA DI CONFAGRICOLTURA PIACENZA

Confagricoltura Piacenza resta attonita di fronte all’improvvisa scomparsa di Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica e noto imprenditore agricolo che solo il pomeriggio di ieri era in associazione per una riunione congiunta sulla condivisione di progetti per il bene dell’agricoltura piacentina. Professionista di spicco del settore primario locale e non solo, Zermani era un punto di riferimento, un uomo del dialogo, ma anche d’azione. “Perdo uno stimato collega – dice commosso Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza – sono esterrefatto. Siamo praticamente coetanei e condividevamo la passione per il medesimo lavoro, l’attaccamento alla nostra terra e alle nostre aziende. Penso a quanto ha fatto per il Consorzio di Bonifica e a quanti risultati che verranno, a cui ha contribuito, che non potrà vedere. Il miglior modo che questa provincia avrà di ricordarlo sarà quello di perpetuare le opere per lo sviluppo dell’agricoltura. Da papà, abbraccio i suoi ragazzi”.

Parole di cordoglio anche dal direttore di Confagricoltura Piacenza, Marco Casagrande: “Siamo profondamente scossi. Solo poche ore fa eravamo proiettati verso le attività congiunte: progetti tra cui alcuni piuttosto ambizioni, messi in cantiere anche grazie alla salda guida di Fausto al timone del Consorzio di Bonifica. A lui il merito di essere riuscito ad avviare una nuova stagione con la realizzazione di opere e infrastrutture. Insieme, con la sua visione e il suo impegno, oggi non è più un tabù parlare di dighe”. Tutta Confagricoltura Piacenza è profondamente addolorata ed esprime vicinanza alla moglie, ai figli e ai famigliari.

IL CORDOGLIO DI PIACENZA-M5S

“Esprimiamo profondo cordoglio e fraterna vicinanza ai familiari, parenti e amici tutti del Presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza. La sua scomparsa prematura e improvvisa ci lascia sgomenti”, così in una nota congiunta i Consiglieri Comunali Pugni e Dagnino, e i parlamentari pentastellati dell’Emilia Romagna.

“Nello stringerci al dolore di quanti l’hanno conosciuto – proseguono – non possiamo non ricordare quanto Zermani lasci un vuoto difficile da colmare dal punto di vista umano e professionale”.