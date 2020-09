Suggestioni swing ai Giardini Marghita per il concerto dell’8 settembre

Si terrà martedì 8 settembre con inizio alle ore 21.30 presso il gazebo sito all’interno dei Giardini Margherita (angolo via dei Mille – via Alberoni) il sesto appuntamento musicale della rassegna MUSICA AI GIARDINI 2020.

Giunta alla diciottesima edizione, la rassegna è organizzata da ARCI PIACENZA in collaborazione con il Comune di Piacenza, Assessorato alla Cultura.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’ingresso sarà come sempre gratuito. Saranno in vigore le restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 come da protocollo regionale: distanziamento interpersonale, mascherina obbligatoria fino al posto a sedere, divieto di assembramento.

JUDE LINDY’S

SWING 33 LAMBRATE

Jude Lindy voce

Francesco Licitra sax alto

Yuri Biscaro chitarra

Jude Lindy è un cantante, attore, ballerino irlandese ormai da qualche anno in Italia. Partito dall’Irlanda ha lavorato negli Stati Uniti ed in Francia per poi approdare a Roma e infine a Milano. Dotato di un senso innato per lo spettacolo, raffinato cantante, si dedica alla divulgazione del genere swing con un repertorio che va dagli anni 20 agli anni 40 del ‘900.

Fondatore oltre che dei Swing 33 Lambrate anche dei Jude Lindy & The Hot Swing Propellers con cui ha inciso il CD “Shine” che ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica a livello europeo. Swing 33 Lambrate è una band di riferimento per il jazz tradizionale in tutto il Nord Italia.

Completano la formazione, che per l’occasione si presenta in trio, Francesco Licitra al sax alto e Yuri Biscaro alla chitarra.