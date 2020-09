Sugli spalti del Palabanca con Zoom, la novità Gas Sales Bluenergy per i tifosi

Conto alla rovescia per il primo impegno ufficiale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che domenica 13 settembre andrà ad affrontare la Top Volley Cisterna in Gara 1 degli Ottavi di Del Monte Coppa Italia alle ore 18 al PalaBanca.

La deroga concessa dalla Regione Emilia-Romagna permetterà alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza di poter contare sulla presenza di 768 spettatori. Ma il supporto a Clevenot e compagni arriverà anche da casa, grazie a un’importante novità studiata appositamente dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e proposta ai propri tifosi. Tramite il collegamento online alla piattaforma Zoom, rivolto a tutti coloro che sottoscrivono gli abbonamenti Base e Plus, sarà possibile collegarsi al PalaBanca direttamente dal proprio divano di casa, per tifare e incitare i ragazzi di coach Gardini e scaldare più che mai l’atmosfera al palazzetto.

Con questa novità la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lancia un nuovo modo per fare il tifo, unico nel suo genere. La nuova modalità, perciò, coinvolgerà tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente al PalaBanca ma che vogliono far sentire lo stesso il proprio calore e trasmettere il proprio sostegno ai biancorossi. Il collegamento a Zoom non riguarderà solo il match in programma domenica 13 settembre ma anche tutte le partite giocate in casa durante la stagione.

Grazie a questa nuova soluzione, il tifoso potrà replicare anche da lontano i cori cantati al palazzetto, guidato dagli instancabili Lupi Biancorossi e l’immagine del proprio volto sarà proiettata sui tre maxischermi a lui dedicati: per l’occasione è stato, infatti, installato un nuovo ledwall di 27 mq, che si è aggiunto agli altri due maxischermi. A tutti gli abbonati verrà chiesto di collegarsi 20 minuti prima dell’inizio della partita, per fare, con la regia dei Lupi Biancorossi, alcune registrazioni proprio nei minuti antecedenti la gara, da riproporre poi in diretta durante il match come cornice ai punti più spettacolari.

Durante la partita, sempre tramite Zoom, i tifosi potranno inviare anche commenti, e domande tecniche, alcune delle quali avranno risposta in diretta dai nostri telecronisti, e da alcuni ospiti. Nel PalaBanca, così, risuonerà un’unica voce, quella di tutti i tifosi biancorossi che sosterranno dall’inizio alla fine della partita i ragazzi della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. “Per non perdersi l’opportunità di collegarsi a Zoom e le emozioni della nuova stagione – scrive la società biancorossa – sottoscrivere l’abbonamento è fondamentale. È possibile trovare tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti sul sito https://www.gassalespiacenza.it/abbonati/index.php“.