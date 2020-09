Tagliaferri (Fdi) “Allarme lupi, la situazione è insostenibile e la Regione che fa?”

“Il Presidente Bonaccini e l’assessore Mammi devono assumersi le proprie responsabilità: non basta dire come fa Mammi che si è preoccupati e che si chiederà aiuto al Governo. Servono immediatamente fatti concreti come piani di abbattimento e selettori e poi uno stanziamento straordinario di fondi per indennizzare gli agricoltori che vedono il loro duro lavoro distrutto dallo spaventoso aumento dei branchi di lupi che scorrazzano indisturbati nel nostro territorio”.

Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fdi, commenta così la notizia di un agricoltore assalito da due lupi a Baselica, nel piacentino. “Per prima cosa voglio esprime vicinanza e solidarietà all’agricoltore e alla sua famiglia: è ora che la Regione passi ai fatti e collabori con gli altri enti territoriali per risolvere un problema che sta diventando emergenza”.