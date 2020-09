Tagliaferri (FdI) “Perchè a Ferragosto così pochi tamponi?”

“Perché nei giorni clou del Ferragosto si sono fatti meno tamponi? Perché in tutta l’estate, periodo critico visto il rischio assembramenti, non si è raggiunta la quota dei 10.000 tamponi giornalieri promessa dalla Giunta?”

A chiedere chiarezza sul “fronte tamponi” nella lotta al Coronavirus è, in un’interrogazione, il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che, citando dati ufficiali, ricorda come “dal primo luglio al 20 agosto sono stati effettuati 307.403 in tutta la regione, così suddivisi: 33.697 a Piacenza, 36.830 a Parma, 29.486 a Reggio nell’Emilia, 35.356 a Modena, 68.780 a Bologna, 15.398 a Ferrara, 25.226 a Ravenna, 33.178 a Forlì/Cesena, 29.452 a Rimini. I veri problemi emergono quando si analizzano le date di prenotazione, nella zona denominata “rossa”, a Piacenza nel mese di agosto ci si aggira più o meno sui 1.000/1.500 tamponi giornalieri tranne il 14/15/16/ che si arriva a 200. Nella zona di massimo assembramento estivo, la Romagna (zona fulcro della “movida”), nello stesso periodo, 300 tamponi effettuati a Rimini, 400 a Forlì/Cesena e a Ravenna”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “perché, per tutto il bimestre luglio-agosto, universalmente indicato come quello più a rischio per via del rischio assembramenti (discoteche, spiagge, bar, treni, autobus, località turistiche, ecc…), si è stati ben lontani dai 10.000 tamponi al giorno promessi dalla Giunta stessa? Perchè, nei fine settimana (comprensivo quello di Ferragosto) il numero dei tamponi è notevolmente minore: Non c’era personale? Non c’è stato un efficace piano ferie?”.

Inoltre il consigliere chiede all’amministrazione regionale “se intenda chiarire a tutti gli emiliano romagnoli perché nel periodo da “bollino rosso” (Ferragosto week end vari) il numero dei tamponi effettuati è così basso? Ha quindi ragione il Codacons nel dire che i dati dei contagi estivi sono sottostimati e di molto visto che nei momenti clou di infezione i tamponi sono meno che negli altri giorni?”. (nota stampa Fratelli d’Italia)