Un tamponamento a catena, che ha coinvolto tre mezzi pesanti, ha completamente bloccato il traffico lungo l’autostrada A21, al km 158 in direzione Brescia non lontano dal casello di Piacenza Ovest, nel tardo pomeriggio dell’11 settembre.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18.30. Subito sono stati attivati i soccorsi del 118 e sul posto si sono portate due ambulanze della Croce Rossa, insieme all’automedica e ai vigili del fuoco, mentre da Parma è decollata l’eliambulanza. Uno degli autotrasportatori, rimasto incastrato all’interno del proprio camion, è stato liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco; anche il conducente di uno degli altri tir coinvolti è rimasto ferito, in modo non grave. Entrambi sono stati condotti in ambulanza all’ospedale di Piacenza. La circolazione è rimasta completamente bloccata durante le operazioni di soccorso, ed è poi ripresa su una sola corsia con lunghe code tra Castel San Giovanni e Piacenza.

Pochi minuti prima un altro incidente sempre sull’A21, fortunatamente senza feriti, aveva causato rallentamenti alla circolazione.

