Tennistavolo, Il piacentino Crotti si “scalda” in vista del ritorno in massima serie con il Reggio Emilia Ferval

Una formula particolare che coinvolgerà la sua squadra e terrà a battesimo il meritato ritorno nella massima serie per un giocatore da anni tra i migliori interpreti a livello nazionale.

Quella in arrivo sarà la seconda stagione con la maglia del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval per Mattia Crotti, pongista di Cortemaggiore classe 1982 che sarà al via del prossimo campionato di A1 maschile dopo esser stato tra gli artefici della scorsa promozione dall’A2. Crotti farà parte della prima squadra reggiana insieme al mantovano Damiano Seretti (altro attore protagonista della vittoria dello scorso campionato) e ai due nuovi acquisti proveniente dall’estero: il cinese Shuainan Chen e il russo Grigory Vlasov. Nei giorni scorsi, la Fitet (Federazione italiana tennistavolo) ha reso noto la formula di svolgimento dei campionati, con le novità più rilevanti che riguardano proprio l’A1 maschile.

Reggio Emilia avrà anche una seconda squadra in serie B maschile (ancora da definire se B1 o B2) dove giocheranno gli altri piacentini Stefano Ferrini e Luca Ziliani, con il trio “nostrano” confermato nella società del presidente Paolo Munarini.

LA FORMULA – Le undici squadre (prima prescritte e poi regolarmente iscritte con la successiva conferma) comporranno un girone unico, con un campionato di A1 maschile che si disputerà su più fasi. Inizialmente, le undici formazioni affronteranno un girone di sola andata, con le 10 partite suddivise obbligatoriamente in cinque match casalinghi e altrettanti in trasferta. Al termine di questa fase, verrà stilata una graduatoria con i punteggi acquisiti dalle varie formazioni.

Le prime sei accederanno ai play off scudetto, portandosi dietro i punti conquistati nel girone iniziale, e daranno vita a un nuovo raggruppamento di sola andata con cinque match dove ogni squadra giocherà gli incontri a campo invertito rispetto alla prima fase. Al termine di questa nuova fase, la formazione con più punti diventerà campione d’Italia; in caso di ex-aequo tra prima e seconda, ci sarà lo spareggio, che se dovesse terminare in parità (3-3) premierebbe la miglior classificata della prima fase. Le formazioni classificate dal settimo all’undicesimo posto nel girone iniziale parteciperanno invece ai play out retrocessione, con funzionamento identico ai play off fatto salvo un incontro in meno da disputare. In caso di parità di punti tra la nona e decima classificata al termine dei play out, spazio allo spareggio in casa della miglior classificata della fase iniziale che sarà premiata in caso di 3-3. Le ultime due squadre classificate nei play out retrocederanno in A2 maschile.

In caso di sospensione definitiva del campionato per emergenza sanitaria, il titolo di campione d’Italia andrebbe alla prima classificata della prima fase, a patto che sia stata conclusa per intero, viceversa non verrebbe assegnato lo scudetto e non ci sarebbero retrocessioni, che invece sono due se venisse completato il girone iniziale.

IL PARERE DEL PRESIDENTE PAOLO MUNARINI – “E’ una formula nuova – spiega il presidente del Tennistavolo Reggio Emilia Paolo Munarini – scaturita dalla carenza di date utili necessarie per la disputa dei gironi di andata e ritorno (servivano 22 giornate di calendario). Non è una formula ideale, ma nel complesso è abbastanza equa in quanto tutte le squadre potranno incontrare le avversarie sia in casa sia in trasferta. Inoltre, sono garantiti 14 o 15 incontri a seconda di play off o play out. Avrei comunque preferito il girone andata e ritorno con assegnazione del titolo alla prima classificata. Il nostro obiettivo – conclude Munarini – è in primis quello di garantirsi la salvezza, ma cerchiamo di dare uno sguardo alla poule scudetto”.

LE UNDICI PROTAGONISTE – Questo l’elenco delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di A1 maschile: Marcozzi Cagliari, Apuania Carrara, Cus Torino, Reggio Emilia Ferval, A4 Verzuolo, Il Circolo Prato 2010, Sant’Espedito, Vigevano Sport, Norbello, Top Spin Messina, Milano Sport Tennistavolo.

Nella foto (Paolo Giorgio) Mattia Crotti in azione con il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval