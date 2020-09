Tenta il suicidio nella sua abitazione, salvato dalla Polizia Locale

Dramma della solitudine a Cortemaggiore, un anziano ha tentato il suicidio nella propria abitazione.

Un parente ha dato l’allarme, richiedendo l’intervento della Polizia Locale della Bassa Valdarda e del 118.

L’anziano è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza, non si trova in pericolo di vita.