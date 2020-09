Tra cinema e focaccia con i ciccioli, Borgonovo ospita la 54esima festa d’la Chisola

Sarà una Festa d’la Chisöla diversa, ma sempre nel segno della tradizione che ha reso celebre la focaccia con i ciccioli, prodotto De.Co. di Borgonovo Val Tidone.

La Pro Loco di Borgonovo Val Tidone ha organizzato per il 4, 5 e 6 settembre tre serate di cinema all’aperto con la proiezione di film su pellicola, mentre domenica 6 settembre dalle ore 7.30 saranno attivi gli stand vendita chisöla in Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis. “Abbiamo fortemente voluto mantenere viva una tradizione borgonovese che dura ormai da 54 anni. Data la delicata situazione e nel rispetto delle normative vigenti, abbiamo però messo in atto alcuni importanti cambiamenti – affermano i volontari della Pro Loco -, nel weekend non sono previsti i consueti eventi di intrattenimento, né gli stand gastronomici e la chisöla sarà venduta in singole porzioni”.

CINEMA DI UNA VOLTA – Il 4, 5, 6 settembre alle ore 21 nel parco dietro all’Ex Macello di Borgonovo (Via Rodolfo Betta) saranno proiettati film su pellicola 35mm, con proiettore d’epoca della collezione di Paolo Truffelli. L’ingresso è gratuito: un’occasione unica per godere del fascino della pellicola. Venerdì 4 sarà il turno di “Indiana Jones e il tempio maledetto”, secondo capitolo della celebre saga. Sabato 5 si festeggerà il 40º anniversario di “The Blues Brothers”, iconico film diretto da John Landis con protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd. Domenica 6 incursione nel cinema italiano con “Audace colpo dei soliti ignoti”, classico del 1959 con Vittorio Gassman e Nino Manfredi. L’area sarà organizzata secondo le normative vigenti, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sede di Borgonovo Val Tidone.

DOMENICA 6, SPAZIO ALLA CHISÖLA – Domenica 6 settembre dalle ore 7.30 saranno attivi gli stand vendita chisöla in Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis. Quest’anno la focaccia sarà eccezionalmente venduta in singole porzioni già confezionate. In concomitanza nell’area ex monastero si svolgerà il Valtidone Wine Fest – Smart Edition, che nella tappa borgonovese abbina Otrugo e Chisöla.