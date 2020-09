Tra vini e borghi, Piacenza protagonista di Buy Emilia Romagna

La città e la provincia di Piacenza, la sua ricca offerta turistica e culturale e il suo territorio saranno al centro, il 29 e il 30 settembre, di due educational tour in diretta streaming a cui avranno accesso 70 Tour Operator internazionali.

L’iniziativa fa parte dei 6 educational tour online nelle Destinazioni Turistiche “Emilia”, “Bologna-Modena” e “Romagna” previsti dall’edizione 2020 di Buy Emilia Romagna (29 settembre – 2 ottobre) promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna e le Destinazioni Turistiche dell’Emilia Romagna e con il patrocinio di Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Aeroporto di Bologna, Eburt e Cofiter.

La Borsa del Turismo Regionale, giunta alla sua venticinquesima edizione, vuole favorire l’incontro tra l’offerta turistica emiliano romagnola e i tour operator internazionali. Presenti quest’anno 70 buyer in rappresentanza di 21 Paesi che scopriranno, grazie a una formula 100% online e interattiva, le eccellenze del territorio regionale nel corso di educational tour in diretta streaming dalla prestigiosa cornice della Cineteca di Bologna. Nel corso degli educational tour saranno mostrate video-esperienze dedicate alle eccellenze del territorio dell’Emilia Romagna, alternate a testimonianze di alcuni operatori del turismo locali. Questi ultimi, in dialogo con APT Servizi Emilia Romagna, saranno pronti a rispondere in tempo reale a tutte le domande dei buyer connessi.

Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali che hanno reso possibile oltre 50.000 incontri d’affari.

Riflettori sulla Food Valley

L’esordio del territorio piacentino sarà martedì 29 settembre: nella seconda sessione della giornata i 70 tour operator internazionali vivranno un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Food Valley. Sotto i riflettori saranno quindi i diversi prodotti unici al mondo che rappresentano Piacenza sulle migliori tavole con una particolare attenzione ai vini tipici della tradizione piacentina: dal Barbera alla Bonarda, dalla Malvasia all’Ortrugo, dal Gutturnio al famoso Vin Santo di Vigoleno.

A passeggio fra borghi storici e paesaggi mozzafiato

Piacenza e la sua provincia torneranno sotto i riflettori mercoledì 30 settembre quando i 70 operatori internazionali saranno accompagnati alla scoperta dei percorsi tra storia e natura che il territorio può offrire tanto agli amanti del trekking quanto agli appassionati di cultura. Riflettori puntati quindi su Piacenza, ideale punto di partenza di diverse escursioni e hub principale di un territorio che si sviluppa fra diverse vallate ricche di suggestione, prima di proseguire per un viaggio nella storia fra i diversi castelli del territorio: Agazzano, Gropparello, Paderna, Rivalta, San Pietro in Cerro, Vigoleno e le rocche di Olgisio e di Castell’Arquato. Focus, naturalmente, su Bobbio e le sue meraviglie storiche, realtà che si fregia di appartenere ai “Borghi più belli d’Italia” e che nel 2019 ha vinto il premio “Borgo dei borghi d’Italia” legato all’omonimo talent realizzato da Rai Tre.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.buyemiliaromagna.it