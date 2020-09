L’edizione 2020 del Valtidone Wine Fest, ribattezzata quest’anno con il termine “smart”, intelligente, ha vissuto la sua seconda e ultima tappa nella piazza di Trevozzo, nel comune di Alta Val Tidone (Piacenza), dove nell’ultimo fine settimana a trionfare sono stati i vini passiti e frizzanti della valle e le eccellenze gastronomiche de.co. del territorio.

Un ricco calendario di eventi, quello proposto dall’Amministrazione comunale e dai volontari delle associazioni locali, che ha saputo in due giorni regalare ai tanti visitatori, molti anche da fuori provincia, angoli gustosi e affascinanti del territorio. A partire dalla cucina e dalle sue tradizioni, anzi dalle sue de.co, le denominazioni comunali che sono state protagoniste nei piatti della cena organizzata sulla piazza di Trevozzo e nelle parole degli illustri ospiti della tavola rotonda condotta dall’ospite d’onore del week-end, il giornalista Edoardo Raspelli. Accompagnato da Francesca Buonaccorso, Miss senza trucco 2019, il cronista della gastronomia ha introdotto gli interventi di Michele Mauro dell’Accademia della cucina piacentina, Riccardo Lagorio, esperto di de.co e Giorgio Lambri, giornalista e scrittore, autore del libro “Non solo Gutturnio” dedicato ai vini piacentini. “Le de.co. – hanno sottolineato – sono una fondamentale tutela dei prodotti e dei saperi tradizionali del territorio e un efficace strumento di promozione”.

Foto 3 di 3





Ad accompagnare piatti come il batarò di Trevozzo, il risotto con il tartufo nero di Pecorara, la treccia di pane e la coppa arrosto di Genepreto o, ancora, la patata di Busseto, sono stati i vini del Valtidone Wine Fest-Smart Edition. Più di una quindicina le cantine e aziende vitivinicole presenti che hanno potuto far degustare le migliori referenze, a partire dai passiti e dai frizzanti del territorio. Le degustazioni sono proseguite per tutta la domenica, grazie alla presenza dei produttori e di sommelier professionisti, e hanno accompagnato l’ormai tradizionale contest di cucina dedicato al buslàn, ciambellone tipico della zona.

“Abbiamo messo in vetrina il nostro territorio – ha commentato un soddisfatto Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini – ed era l’obiettivo per il quale abbiamo deciso di proporre anche quest’anno la rassegna del Valtidone Wine Fest e le altre iniziative collaterali, nel rispetto delle normative di sicurezza dettate dall’emergenza. Era un modo per dare un segnale di speranza al territorio e alle sue aziende e riaccendere i riflettori sulla nostra vallata e le sue eccellenze. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, a partire dai volontari e dagli sponsor e i dipendenti del Comune. Un grazie speciale a Edoardo Raspelli che, insieme a Francesca Buonaccorso, ha abbracciato il nostro territorio contribuendo a farlo conoscere fuori dai nostri confini. E grazie agli amici Michele Mauro, Riccardo Lagorio e Giorgio Lambri che hanno compreso lo spirito di questa rassegna portando un importante contributo storico e culturale su ciò che il nostro territorio è e può esprimere”.

Il Valtidone Wine Fest-Smart Edition 2020, promosso dalle Amministrazioni di Borgonovo e Alta Val Tidone, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e la sponsorizzazione della Banca di Piacenza, chiude così i battenti di un’edizione sicuramente particolare che ha mantenuto lo spirito di vetrina delle eccellenze del territorio a partire dai suoi vini e dalla produzione vitivinicola che è spina dorsale e motore socio-economico della valle.