“Tramonto DiVino”, i sapori piacentini protagonisti in Piazza Cavalli

Una nuova formula pensata per il distanziamento sociale e la sicurezza collettiva senza rinunciare alla tradizionale kermesse che, con ‘Piacenza è un Mare di Sapori’, da anni promuove ed esalta lo straordinario paniere enogastronomico regionale con particolare enfasi sulle tre dop del territorio, Pancetta, Coppa e Salame.

Così quest’anno con uno scatto di resilienza ‘Piacenza è un Mare di Sapori’ sposa in toto la rinnovata formula di ‘Tramonto DiVino’, il road show del gusto dell’Emilia-Romagna, che da 15 anni Ais Emilia e Romagna, insieme ad Agenzia PrimaPagina, organizzano sula Riviera e nelle città d’arte della regione e che negli ultimi anni si era già integrato con la manifestazione piacentina di Piazza Cavalli.

Sul palcoscenico come sempre i vini e i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna proposti e raccontati quest’anno in un inedito format di cena-degustazione seduti a tavola, con posti limitati e prenotazione on line e non più in libero accesso ai banchi, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

L’appuntamento è fissato nella sola serata di sabato 12 settembre a partire dalle 19,30 sotto il loggiato di Palazzo Gotico di Piazza Cavalli, dove verrà allestita una cena degustazione per 180 persone (obbligatoria la prenotazione on line al link shop.emiliaromagnavini.it) con servizio ai tavoli musica e racconto delle eccellenze del vino e del cibo del territorio.

Fil rouge del road show regionale (6 tappe in Emilia-Romagna e una in Germania a Francoforte) il Bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi proposto in ricette a due mani tra i grandi cuochi di CheftoChef e CasArtusi, abbinati alle etichette dei vini top regionali della Guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare fresca di stampa. A raccontare e abbinare i vini i sommelier di Ais mentre a Piacenza i piatti saranno serviti dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Raineri-Marcora.

Si parte in sotto il loggiato di Piazza Cavalli alle 20 (accoglienza dalle 19,30) con l’antipasto tutto piacentino di Coppa, Pancetta e Salame Piacentini DOP e giardiniera piacentina dell’Az. Agr. Pizzavacca a cui seguono vari assaggi dei prodotti Dop e Igp regionali messi a disposizione dai consorzi partner dell’edizione 2020. In degustazione Prosciutto di Parma Dop, Prosciutto di Modena Dop, Mortadella Bologna Igp, Parmigiano Reggiano Dop, Piadina Romagnola Igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Aceto Balsamico di Modena Igp.

Star della serata sarà lo show cooking dello chef Massimo Spigaroli, (1 stella Michelin dell’Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense e Presidente di Chef to Chef) che cucinerà e dialogherà con Carla Brigliadori Maestra alla Scuola di cucina di Casa Artusi di Forlimpopoli.

Tre i piatti proposti: Crema di zucca “Bertina” con croccante di Pancetta Piacentina DOP e nocciole tostate, a cui seguirà un Tortino di petonciani (melanzane) con Coppa Piacentina DOP su fonduta di Provolone Valpadana DOP (Ricetta Artusiana n. 403). A completare la proposta stellata la Ricetta Artusiana n. 603, Pasticcini di Riso del Delta del Po IGP con mandorle e cedro candito, proposta come dessert. Per permettere a tutti di poter assistere alla preparazione dei piatti da parte degli Chef Spigaroli e Carla Brigliadori sotto il loggiato è stata allestita una rete di schermi digitali che integreranno e renderanno visibile a tutti le performance dal vivo.

Ad accompagnare i piatti, i vini abbinati dai sommelier di Ais Emilia e Romagna, proposti in inedite carte vini pensate ad hoc per gruppi di tavoli. In degustazione una quindicina di referenze per ogni carta, con i vini top premiati nella Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare che sarà consegnata a ciascun partecipante. Particolare attenzione durante la serata sarà riservata alle etichette piacentine. In assaggio spumanti metodo classico e charmat, bianchi autoctoni come Ortrugo, Albana, Pignoletto e Malvasia, Lambruschi rosè, i vini ferraresi delle sabbie fino ai rossi strutturati, Gutturnio e Sangiovese in testa.

E con il dessert gli immancabili vini dolci, fermi e bollicine offerti dal Consorzio Vini di Piacenza.

Nel corso delle serate il conduttore Daniele De Leo racconterà caratteristiche e peculiarità dei prodotti certificati e stimolerà il pubblico con domande, giochi e curiosità.

Nel rispetto del distanziamento – Il format di Tramonto diVino 2020 abbracciato quest’anno, è stato naturalmente pensato nel rigido rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid 19. Ecco alcune delle regole sottese all’evento: contingentamento partecipanti in funzione degli spazi (180 partecipanti); partecipazione su prenotazione e pagamento di un ticket on-line con presenza in loco di una cassa adeguatamente organizzata per il rispetto del distanziamento sociale per i soli eventuali posti rimasti disponibili; ingressi e uscite differenziati, corridoi di sicurezza e segnaletica di distanziamento; presidi per la disinfezione delle mani (colonnine con gel); allestimento tavoli apparecchiati opportunamente distanziati (con coperto, calice da degustazione in vetro e una copia personale della Guida). Ogni tavolo allestito avrà dimensioni adeguate a garantire il metro di distanza in tutte le direzioni, i materiali di consumo e il tovagliato saranno monouso e le strutture accuratamente disinfettate; ai partecipanti che potranno entrare a un orario convenuto, sarà chiesto di indossare la mascherina (ci saranno appositi cartelli in doppia lingua in tal senso) e saranno accompagnati ai tavoli dal personale dotato di mascherina; una volta seduti i partecipanti potranno togliere la mascherina per tutto il tempo della cena-degustazione; i partecipanti rimarranno al proprio posto fino al termine della manifestazione e se avranno necessità di alzarsi dovranno rimettere la mascherina. A fine evento sarà chiesto alle persone di indossare nuovamente la mascherina e l’uscita sarà regolata e indirizzata dal personale seguendo le apposite segnalazioni verso 2/3 punti esodo.

Partner dell’evento – Tramonto DiVino è un evento dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, organizzato in partnership con Enoteca Regionale Emilia-Romagna, APT Servizi e Unioncamere Emilia-Romagna, CasArtusi, CheftoChef. A Piacenza l’evento è organizzato dal Consorzio dei Salumi Piacentini in collaborazione con Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna. Partner dell’edizione 2020 sono: i Consorzi delle principali Dop e Igp dell’Emilia-Romagna: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e di Modena, Salumi Piacentini, Pesca e Nettarina di Romagna, Pera dell’Emilia-Romagna, Mortadella Bologna, Associazione dello Squacquerone di Romagna, Olio Extravergine di Oliva di Brisighella, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di Modena, Patata di Bologna, Piadina Romagnola, Riso del Delta del Po’. E ancora la Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara.

Info e partecipazione – Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando ad una degustazione e ad un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato a 30 euro. Il ticket nel rispetto delle normative dettate dall’emergenza Covid 19 dovrà essere acquistato anticipatamente sul sito www.shop.emiliaromagnavini.it in modo da evitare file ed assembramenti al desk d’ingresso. Il ticket comprende l’edizione 2020/21 della Guida “Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare” e la cena-degustazione. In caso di annullamento dell’evento per volontà degli organizzatori il ticket sarà rimborsato. Non è previsto invece alcun rimborso per l’eventuale rinuncia volontaria da parte dei partecipanti.