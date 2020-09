“Troppe famiglie senza reddito di emergenza, la Regione intervenga”

La Regione intervenga per sostenere le famiglie colpite dalla crisi da lockdown e che non sono riuscite ad avere il reddito di emergenza.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che, numeri alla mano, ricorda come “i numeri sono tutt’altro che incoraggianti: più della metà degli italiani che hanno richiesto il reddito di emergenza si è vista recapitare un secco no. I dati arrivano dalla Direzione centrale inclusione sociale e invalidità civile dell’Inps e sono fermi al 20 agosto scorso, ultima rilevazione effettuata. Su 605.034 domande presentate, solo 281.149 risultano accolte (46,5%)”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “in quale modo pensa di supportare i tanti nuclei familiari emiliano romagnoli in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, che non rientrano per i motivi sopra citati, nella concessione del reddito di emergenza”.