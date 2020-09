Ubriaco e senza patente fermato dai carabinieri alla guida di un trattore, denunciato

Piacenza – Ubriaco e senza patente fermato a Coli dai carabinieri del comando di Bobbio alla guida di un trattore, denunciato per guida in stato di ebbrezza.

A finire nei guai un agricoltore di 72 anni, con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Secondo gli accertamenti disposti dai militari, l’anziano è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue pari a 2,30 grammi per litro.

Il trattore, intestato a un’altra persona e privo di regolare assicurazione, è stato sequestrato.