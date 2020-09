Un bel Fiorenzuola sconfitto 1-2 in amichevole dal Seregno

Un ottimo Fiorenzuola cede per 1-2 al Seregno, al termine di un allenamento congiunto disputato sul manto verde del Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda.

Buona la cornice di pubblico, sebbene distanziata seguendo scrupolosamente le norme anti-Covid. Al 3’ il Seregno passa in vantaggio dopo un’azione insistita prima da destra e arrivando sulla sinistra, con un tap in di Azzi. L’arbitro dapprima segnala posizione di offside, poi su proteste vibranti degli ospiti (capitanati da Borghese) assegna la rete. 0-1. Il Fiorenzuola gioca un ottimo calcio di fronte alla corazzata allenata da Franzini; e’ meritato il pareggio al 16’ con Facchini, che di testa sfrutta il corner calciato da Bruschi sulla sinistra. 1-1. Al 27’ il Seregno torna in vantaggio con un’azione di ripartenza, dove Alessandro scatta da metà campo decisamente oltre la linea difensiva rossonera, entrando in area dapprima viene stoppato da Ghezzi in uscita, poi Franza ribadisce in rete da due passi. 1-2. Un buon Fiorenzuola chiude in svantaggio la prima frazione, con Bruschi ed Oneto bravi a costruirsi altre due occasioni dopo belle azioni corali. 1-2.

Nella ripresa l’allenamento congiunto continua su una riga ben precisa, con il Seregno bravo a sfruttare le proprie individualità in ripartenza ma Fiorenzuola a fare costantemente la partita. Nervosismo in casa ospite, con diversi ammoniti per falli duri in mezzo al campo e che portano anche ad uno scambio generale di opinioni in campo al 70’. Diversi sono i cambi operati da parte di Tabbiani, con il Fiorenzuola che esce sconfitto dalla gara ma con una consapevolezza sempre maggiore delle proprie potenzialità e con una condizione crescente a livello fisico.

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Seregno Calcio 1-2

U.S. Fiorenzuola: Ghezzi; Salvaterra (53’ Romeo); Guglieri; Zaccariello; Cavalli; Facchini; Tognoni (82’ Saia); Perseu (62’ Esposito); Oneto (84’ Bertè); Stronati (79’ Hathaway); Bruschi (66’ Vita). All. Tabbiani A disposizione: Ghidetti; Marmiroli; Parenti; Colleoni.

Seregno Calcio: Lupu; Ferrari; Zoia; Borghese; Tentoni; Gregov; Azzi; Gazo; Franca; Alessandro; Poletti. All. Franzini. A disposizione: Adorni; Nava; Tomas; Mantegazza; Bonaiti; Aga; Ricciardo; Labas; Casiroli; Lazzaroni.

Reti: 3’ Azzi (S); 16’ Facchini (F); 27’ Franza (S)